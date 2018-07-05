Burcu'yu kaldırımda ezen şoföre 2.5 yıl hapis!

Bartın’da geçen yıl kaldırımda yürüdüğü sırada üzerine otomobil devrilen Kırıkkale Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran’ın ölümüne neden olan sürücü Uğur Kalaycı’nın davası sonuçlandı. Mahkeme sanığa 2 yıl 6 ay ceza verdi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Burcu’nun ailesiyle tutuksuz yargılanan sanık katıldı. Mahkeme heyeti, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçunu işlediği gerekçesiyle sanık 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın duruşmadaki iyi halini gözönünde bulunduran mahkeme heyeti, cezanın 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti. Burcu’nun annesi Şermin Duran, “Herkes kararı okusun ve elini vicdanına koysun. Bir insan hayatı bu kadar mı ucuz?” diyerek karara tepki gösterdi.