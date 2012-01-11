-Burcuoğlu, Fransız Senatosu'nda bir kez daha uyardı PARİS (A.A) - 11.01.2012 - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Senatodaki Sosyalist Grupta yaptığı konuşmada, Mecliste kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin, Senatoda da kabul edilerek onaylanmasının Türk-Fransız ilişkilerine büyük darbe vuracağı uyarısında bulundu. Senatodaki Sosyalistler, Türkiye'nin görüşlerini daha yakından dinleyebilmek için Paris Büyükelçisi Burcuoğlu'nu bugünkü grup toplantısına davet etti. Sosyalist grup, Ermenistan'ın Paris Büyükelçisini de ayrı bir oturumda dinledi. Büyükelçi Burcuoğlu konuşmasında, 1915 olaylarının tarihi hakkında Sosyalist senatörlere ayrıntılı bilgi verdi ve teklifin onaylanmasının iki ülke arasındaki ilişkilere vereceği zarara önemle dikkati çekti. Yasa teklifiyle ilgili olarak Fransız tarihçilerin ve anayasa uzmanlarının görüşlerine de işaret eden Burcuoğlu, teklifin ifade ve düşünce özgürlüğüne de aykırı olduğu uyarısında bulundu. Mecliste kabul edilen yasa teklifi, hükümetinin girişimiyle 23 Ocak'ta Senato gündemine getiriliyor. Yasa teklifi Senato genel kuruluna gelmeden önce kanunlar komisyonuna gidecek ve tayin edilecek raportör tarafından rapor hazırlanacak. Kanunlar komisyonunun, ''anayasaya aykırı olduğu'' gerekçesiyle yasa teklifini reddetme ihtimali de bulunuyor. Senatodaki çoğunluğu elinde bulunduran Sosyalist senatörler, iktidardaki Halk Hareketi Birliği'ne üye bir milletvekili tarafından hazırlanan ve Mecliste kabul edilen yasa teklifini destekleme konusunda ikiye bölünmüş durumda. Sosyalist senatörlerini bir kısmı, iktidar partisinin üyesinin hazırladığı ve Meclisten geçirdiği yasa teklifi yerine, daha önce Senatoya getirilen, içerik olarak aynı, farklı kaleme alınan kendi yasa tekliflerini oylamak istiyor. Bu yönde düşünen Sosyalist senatörler, iktidar partisinin yasa teklifine oy vermeleri halinde, seçimlerde Ermeni diasporasının oylarının iktidar partisine gitmesinden endişe ediyor ve kendi yasa tekliflerinin Senatoda kabul edilip daha sonra yasalaşması için Meclise gönderilmesini istiyor. Yine Sosyalist senatörler içinde başka bir grup, yasa teklifinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle gündemden çıkartılması istiyor. Senatoda çok fazla bir ağırlığı olmayan Yeşil Grup, dün yaptığı açıklamada, yasa teklifini desteklemeyeceklerini bildirmişti.