-Burcuoğlu: Bu çok yanlış bir karar PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosunun, Ermeni yasa teklifini kabul etmesinden sonra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, "Bu çok yanlış bir karar. Bunun sorumlusu biz değiliz. Biz elimizden geleni yaptık" dedi. Burcuoğlu, "Türkiye'ye istişareler için çağrılacak mısınız" sorusuna da "Bu da seçeneklerden biri" yanıtını verdi. Yasa teklifini hazırlayan iktidardaki Halk Hareketi için Birlik (UMP) partisinin milletvekili Valerie Boyer, teklifin Senatoda kabulünden sonra göz yaşlarına hakim olamadı. Boyer, Senatodaki oylamadan sonra basına yaptığı açıklamada, böyle bir yasa teklifinin mimarı olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Valerie Boyer, kendisi için çok duygusal ve anlamlı bir gün olduğunu ve yasa teklifinin kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.