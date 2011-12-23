-Burcuoğlu Ankara'da ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Fransa meclisinde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin kabul edilmesinden sonra alınan tedbirler kapsamında Ankara'ya döndü. Büyükelçi Burcuoğlu, Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hemen bakanlığa giderek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Müsteşar Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geleceğini ve konuyu görüşeceklerini söyledi. Dün Fransa meclisinde kabul edilen yasa tasarısıyla ilgili bilgi veren Burcuoğlu, Fransa meclisinin tatile girdiğini ve 10 Ocak'ta tekrar açılacağını söyledi. 22 Şubat'ta meclisin her iki kanadının da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle tatile gireceğini hatırlatan Burcuoğlu, "Önemli olan bu aradaki 5-6 haftalık zamanda yani Ocak ve Şubat aylarındaki o kısa dönemde bunun orada mümkünse gündeme getirilmemesi, getirilmesi halinde de reddedilmesinin temin edilmesi. O yönde gayretlerde bulunulacak" dedi. Burcuoğlu, Paris'teki görevine ne zaman geri döneceğinin hükümetin kararı doğrultusunda belirleneceğini bildirdi. Fransa kamuoyu ve basınının konuya çok büyük ilgi gösterdiğini belirten Burcuoğlu, yasa tasarısına önemli bir tepki olduğunun altını çizdi. Burcuoğlu, Türkiye'ye destek veren çok sayıda kişinin telefonla kendilerini aradıklarını belirterek, iş çevrelerinin de çok ciddi tepki gösterdiğini ve dün meclisteki görüşmeler sırasında tasarı aleyhine söz alan milletvekillerinin tamamının hükümet partisi mensupları olduğunu ifade etti.