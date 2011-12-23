-Burcuoğlu: "Tepkiler Fransa'da gündemin birinci maddesi" İSTANBUL (A.A) - 23.12.2011 - Türkiye'ye çağrılan Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Fransa Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin kabul edilmesinden sonra Fransızların Türkiye'nin tepkisine fevkalade şaşırdıklarını belirterek, ''Bütün gazetelerin manşetinde bu var. Fransa'da gündemin birinci maddesi bu'' dedi. Büyükelçi Burcuoğlu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 22 Şubat'a kadar Paris'e dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararı hükümetin vereceğini söyledi. ''Fransa'da Türkiye'nin tepkisi nasıl algılandı?'' diye sorulan Burcuoğlu, ''Bir kere Türkiye'nin tepkisine fevkalade şaşırdılar. Bütün gazetelerin manşetinde bu var. Fransa'da gündemin birinci maddesi bu'' karşılığını verdi. Burcuoğlu, teklifin kabulünden sonra Kuzey Afrika kökenli Fransızların telefonları kilitleyecek kadar kendilerine destekte bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Olmadık telefonlar aldık. Olmadık insanlar bizi destekleyince çok etkilendik. Beni en çok etkileyen şey de Fransa'daki Türk toplumunun artık bu davlara sahip çıkması oldu. Bir anlamda meclisin önündeki dünkü toplantı ilk sayılır. Vakur bir şekilde demokratik haklarını kullandılar. Hiç kimseye sataşmadıkları gibi sataşmalara da cevap vermediler. Onlarla gurur duydum. Kendilerine büyükelçiliğimizin internet sitesinde de teşekkür ettim.'' Burcuğlu, ''Teamüller gereği Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin de çekilmesi bekleniyor mu? şeklindeki soruyu da ''Hayır öyle bir şey yok. Bu onların takdirinde. Zaten Büyükelçi, Noel tatili için Fransa'da'' diye cevaplandırdı. Teklifin senatodan geçme ihtimali de sorulan Burcuoğlu, ''İşte onu önlemeye çalışıyoruz. Bunu bilemezsiniz. İktidarda da muhalefette de hem bu işin taraftarı hem aleyhtarları var'' dedi. Burcuoğlu, Ermeni teklifinin kabulü nedeniyle Fransız iş çevrelerinin de büyük bir sıkıntı ve endişe içinde olduklarını belirterek, ''Onlar da hükümet üzerinde 'Yapmayın', 'Etmeyin', 'Yanlış olur' diye ciddi baskılar yapıyor'' şeklinde konuştu. Fransız mallarının boykot edilmesine ilişkin bir soruya da Burcuoğlu, Türkiye'nin birtakım uyması gereken vecibeleri bulunduğunu ifade ederek, Dünya Ticaret Örgütü ve Gümrük Birliği kuralları olduğu sürece devlet eliyle böyle bir şeyin yapılmayacağını, ancak sokaktaki vatandaşın hangi ürünü tercih edeceğinin kendi takdirinde olduğunu söyledi.