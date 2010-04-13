Burcu Çetinkaya aracını test etti

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WRC'de yarışacak bazı pilotlar, şampiyonaların ısınma turu olarak adlandırılan (Shakedown) ve araçlarını test etme olanağı buldukları bölümde, eski Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan özel parkurda, Türkiye Rallisi'nin ilk ısınma turlarını birlikte attı.





Toz, çamur, su birikintileri, keskin virajlar ve kasislerle dolu, özel hazırlanmış parkurda yarışmak üzere, aralarında Burcu Esmersoy, Bedük, Hepsi Grubu, Gripin Grubu, Ege ve Bay J'nin de bulunduğu birçok ünlü isim ve medya mensubu, Burcu Çetinkaya'nın co-pilotu olarak, Pegueot 207 S 2000 ralli aracında yerlerini aldılar. Davetliler, gerçek ralli otomobilinde, gerçek bir ralli pilotuna co-pilotluk yapma şansını yakalarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ünlülerin performansı da Burcu Çetinkaya, Çiçek Güney ve diğer ralli pilotlarını şaşırttı.



Peugeot Sport Türkiye takımı adına WRC Türkiye Rallisi'nde yarışacak olan Burcu Çetinkaya, Red Bull Shakedown etkinliğinde, tarihi bir kundura fabrikasında kurulan özel parkurda ralli heyecanını dostlarıyla paylaşmaktan ve aracını test etmekten çok memnun olduğunu söyledi.



Burcu Çetinkaya ve Çiçek Güney, Türkiye Ralli Şampiyonası için de iddialı konuşarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ettiler.



2010 Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, 15–18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.