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Spor

BURCU AYHAN BAŞARILI OLAMADI BARCELONA (A.A)

02 Ağustos 2010 02:03

-BURCU AYHAN BAŞARILI OLAMADI BARCELONA (A.A) - 01.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son gününde bayanlar yüksek atlama finalinde yarışan Türk atlet Burcu Ayhan başarılı olamadı. Finallerde 12 atletle yarışan Burcu, sırasıyla 1.80, 1.85, 1.89 ve kendisinin bu şampiyonada kırdığı Türkiye rekoru olan 1.92 santimetreyi geçmeyi başaran Burcu, 1.95 santimetre yüksekliğindeki çıtayı üç hakkında da geçmeyi başaramadı.  20 yaşındaki genç atlet, ilk defa bir Avrupa Şampiyonası'nda yarışırken, seçmelerde yaptığı 1.92 santimetrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırıp, Türkiye atletizm tarihinde atlamalı branşlarda finale kalma başarısı gösteren ilk bayan Türk atlet oldu.

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