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Spor

Burcu Ayhan yüksek atlamada finale kalarak tarihe geçti

Türk atlet, 1.93 cm'yi ilk hakkında geçince finale kalan 14 atlet arasına girmeyi başardı

09 Ağustos 2012 16:34

2012 Londra Olimpiyatları'nda milli atletimiz Burcu Ayhan, kadınlar yüksek atlama elemelerinde finale kalarak tarihe geçti.

Ayhan 1.90 cm'yi ilk hakkında geçemezken, ikinci hakkında geçmeyi başardı. Türk atlet, 1.93 cm'yi ilk hakkında geçince finale kalan 14 atlet arasına girmeyi başardı.

Burcu bu başarısı ile yüksek atlama tarihinde ilk kez bir Türk finale kaldı. Final yarışı 11 Ağustos Cumartesi akşamı TSİ ile 21.00'da yapılacak.


Atletler 20 dakika hakemle tartıştı


Yüksek atlamada finale giden yolda 1.93'ü atlayan 14 atlet ile hakemler arasında 1.96 cm'yi atlayıp atlamama konusunda uzun süren bir tartışma yaşandı. Tartışmaların nedeni ise normalde 12 kişinin finale kalması gerekirken atletlerin hakemlerden '14'ümüzde hiç atlamadan finale kalalım' talebiydi. Fakat bu talep hakemlerden yanıt bulmadı. Atlamak isteyen atletlerin talebi alındı ve 1.96 cm için atlayışlar yapıldı. Milli atletimiz Burcu Ayhan 1.96 cm için atlayış yapmadı ve atlayış yapan sporcuların hata yapması ile 14 atlet arasında finale kalan 12 isim arasına girdi.

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