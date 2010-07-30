-BURCU AYHAN FİNALE YÜKSELDİ BARCELONA (A.A) - 30.07.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar yüksek atlamada 1.92 metreyi geçen Burcu Ayhan, hem finale yükseldi hem de 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 20 yaşındaki Türk atlet Burcu Ayhan, ilk iki hakkında hata yapsa da üçüncü hakkında 1.90, beşinci ve son hakkında da 1.92 metreyi atlamayı başardı. Burcu, Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda yüksek atlama kategorisinde finale kalma başarısını gösteren ilk Türk bayan atlet oldu. Bayanlar yüksek atlamada final pazar günü yapılacak.