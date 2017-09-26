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Burçak öğretmen 344 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

DAVACI AVUKATI MAHKEMEYE BAŞVURDU Bursa'da geçen yıl inşaattan düşen tahta parçasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 344 gün süren yaşam savaşını geçen çarşamba günü  kaybedip yaşamını yitiren öğretmen Burçak Keskin'in ölümünün ardından a

26 Eylül 2017 21:31

DAVACI AVUKATI MAHKEMEYE BAŞVURDU
Bursa\'da geçen yıl inşaattan düşen tahta parçasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 344 gün süren yaşam savaşını geçen çarşamba günü  kaybedip yaşamını yitiren öğretmen Burçak Keskin\'in ölümünün ardından avukatı Esra Aydın Ekici, inşaatın sorumluları Tahir K., Fuat B. ve Abdurrahman D., hakkında Bursa 18\'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ve henüz yargılamaya başlanmayan dava hakkında görevsizlik kararı verilmesi için başvuruda bulundu. Avukat Esra Aydın Ekici, Burçak Keskin\'in ölümünden sonra suçun değiştiğini belirtip, tutuksuz sanıklar hakkında Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'dikkatsizlik ve tedbirsizik souncu ölüme neden olmak\' suçundan dava açılması isteminde bulundu.

 

 

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