Avrupa Irkçılık Karşıtları Taban Örgütleri Hareketi Başkanı (EGAM) Benjamin Abtan, “Buraya ırkçılık karşıtı aktivistler olarak geldik. Çünkü soykırım ırkçılığın yol açabileceği en vahşi ve korkunç cinayettir. Soykırım inkârının mantığı, soykırım mantığının devamıdır. Soykırım inkârına karşı savaşmak ve soykırıma karşı savaşmak için buradayız. Avrupa'da ırkçılığa ve Çingenelere karşı olmaya karşı savaşıyoruz. Soykırıma karşı savaşmak için buraya gelmeyi seçtik. Çünkü burası soykırımı inkârla yapılan savaşın ön cephesidir. Burası soykırımla savaşmanın en zor olduğu yerdir” dedi.

24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Platformu tarafından, basın toplantısı düzenlendi. Beyoğlu Cezayir Restorant'ta gerçekleştirilen ortak basın toplantısına Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur-De Platformu'nun sözcüsü Levent Şensever, Avrupa Irkçılık Karşıtları Taban Örgütleri Hareketi Başkanı (EGAM) Benjamin Abtan, Ermeni Hayırseverleri Genel Birliği (AGBU) Başkanı Nicolas Tavritian, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Eren Keskin ve İnsan Hakları aktivisti Mine Atafırat katıldı.

Bir saat süren toplantının açılış konuşmasını yapan Levent Şensever, 99. yılında Ermeni katliamını anma etkinlikleri konusunda bilgi vererek, "Taksim'de bir anma yapmayı planlıyoruz. Emniyet ve valiyle yaptığımız görüşmelerde birtakım izin sıkıntıları yaşadık. Son yaptığımız pazarlıklar sonucunda da İstiklal Caddesi'nin girişinde anmanın yapılması konusunda uzlaşma sağlandı. Bu yıl 99. yıl olduğunun altını çizdim. Bir yıl kaldı 100. yıl dönümü soykırımın. Dolayısıyla yarınki yapacağımız etkinlikler özel bir anlam kazanıyor" dedi.

‘Soykırım en vahşi ve korkunç cinayettir’

Avrupa Irkçılık Karşıtları Taban Örgütleri Hareketi Başkanı (EGAM) Benjamin Abtan, DUR-DE ve İHD'nin davetlisi olarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Buraya ırkçılık karşıtı aktivistler olarak geldik. Çünkü soykırım ırkçılığın yol açabileceği en vahşi ve korkunç cinayettir. Soykırım inkârının mantığı, soykırım mantığının devamıdır. Soykırım inkârına karşı savaşmak ve soykırıma karşı savaşmak için buradayız. Avrupa'da ırkçılığa ve Çingenelere karşı olmaya karşı savaşıyoruz. Soykırıma karşı savaşmak için buraya gelmeyi seçtik. Çünkü burası soykırımı inkârla yapılan savaşın ön cephesidir. Burası soykırımla savaşmanın en zor olduğu yerdir. Burası soykırım inkârının bir devlet politikası haline geldiği bir yerdir. Biz yeni bir miras yaratmak için buradayız. DUR-DE ve İHD ile birlikte bu yeni Türkiye mirası olacaktır. Soykırım insanlık suçudur. Türkiye'de yarattığımız bu yeni düşünce akımıyla soykırım inkârıyla kendilerini savunmaya çalışan devletlere bunun sonuna kadar gidemeyeceğini tarihlerden ve gerçeklerden kaçamayacaklarını, tarih tarafından yargılanacaklarını öğretecektir."

Ermeni Hayırseverleri Genel Birliği (AGBU) Başkanı Nicolas Tavritian da, "Bizim mücadelemiz unutturmaya çalışan ve konuyu yokmuş gibi göstermek isteyen bir devlet anlayışına karşıdır" dedi.

İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Eren Keskin de "99 yıldır inkâr edilen soykırım kanayan bir yara olarak duruyor. Biz 24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Platformu'nu oluşturan kuruluş, çevre ve kişiler olarak 99 yıllık inkâra artık yeter diyoruz. Soykırımın hukuki gerekleriyle birlikte tanınmasını, hesaplanamayacak kadar büyük, derin kayıplarının telafi edilmesine yönelik dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerin çeşitli önerilerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kulak vermesini, dinlemesini adaleti yerine getirecek adımları atmasını talep ediyoruz" dedi.

Yarınki program

24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Platformunu'nun yarınki programı ise şöyle: Haydarpaşa'da saat 10.00'da basın açıklaması, 13.00'te 24 Nisan 2011 öldürülen Sevag Şahin Balıkçıyı Şişli Ermeni Mezarlığı'nda anma, 19.15'de Taksim'de Ermeni Soykırımını anma programı.