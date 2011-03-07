-''BURASI İNÖNÜ, BURADAN ÇIKIŞ VAR'' İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, İstanbul'da Trabzonspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, bu sezon evinde başarısız bir grafik çizip, toplam 18 puan kaybetti. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon Fiyapı İnönü Stadı'nda toplam 12 maça çıkarken bunların 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Evinde ilk mağlubiyetini daha ligin ikinci haftasında 2-0'lık skorla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan alan ''Kara Kartallar'', 8. haftada bu kez 3-2'lik skorla Manisaspor'a yenildi. 22. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Fiyapı İnönü Stadı'nda 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak da Trabzonspor karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, ayrıca Kasımpaşa, Konyaspor ve Kardemir Karabükspor ile de Fiyapı İnönü Stadı'nda berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, evlerinde oynadığı 12 maçta 23 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. Öte yandan siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçta galibiyete hasret kaldı. En son 18. haftadaki Bucaspor maçını kazanan Beşiktaş, daha sonra evindeki 3 maçın 2'sini kaybetti, birinde berabere kaldı. Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'da oynadığı Gaziantepspor maçı da 1-1 berabere sonuçlandı. -FİYAPI İNÖNÜ STADI'NDAKİ MAÇLAR- Beşiktaş'ın bu sezon Fiyapı İnönü Stadı'nda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle: Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-2 Beşiktaş-Ankaragücü......................: 4-0 Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor........: 2-1 Beşiktaş-Manisaspor......................: 2-3 Beşiktaş-Sivasspor.......................: 2-1 Beşiktaş-Kasımpaşa.......................: 1-1 Beşiktaş-Konyaspor.......................: 2-2 Beşiktaş-Bursaspor.......................: 1-0 Beşiktaş-Bucaspor........................: 5-1 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor............: 1-1 Beşiktaş-Fenerbahçe......................: 2-4 Beşiktaş-Trabzonspor.....................: 1-2