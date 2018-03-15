T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Burası devletin okulu, istediğiniz gibi şarkı söyleyemezsiniz"

Şikayet üzerine şarkı söyleyen öğrencilere müdahale edildi

15 Mart 2018 18:35

Mersin Üniversitesi’nde Kürtçe şarkı söyleyen öğrencilere karşıt görüşlü iki kadın öğrenci yanaşarak, “Burası devletin okulu, istediğiniz gibi şarkı söyleyemezsiniz” dedi. Okulun özel güvenliği ile beraber polis müdahale ederek, öğrencilerin şarkı söylemesini engelledi.

Daha önce de başka bir etkinlikte öğrencilere polis müdahale etmiş, "Uzatma, sana soracak değilim" demişti. 

Olay yerinde bulunan bir öğrenci, “Mersin Üniversitesi’nde bir grup öğrenci bir araya gelerek okulun bahçesinde şarkılar söyledi. Şarkılardan rahatsız olan kadın öğrenciler şarkı söyleyen öğrencilere, ‘Burası devletin okulu, istediğiniz gibi şarkı söyleyemezsiniz’ dedi. Ardından kadın öğrenciler şarkı söyleyen gençleri, okulun özel güvenliğine şikayet etti. Şikayet üzerine şarkı söyleyen öğrencilere müdahale edildi ve şarkı söylenmesini engellendi" dedi.

 

ETİKETLER

polismersin üniversitesihaberaçıklamaturan dalokulpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24