Mersin Üniversitesi’nde Kürtçe şarkı söyleyen öğrencilere karşıt görüşlü iki kadın öğrenci yanaşarak, “Burası devletin okulu, istediğiniz gibi şarkı söyleyemezsiniz” dedi. Okulun özel güvenliği ile beraber polis müdahale ederek, öğrencilerin şarkı söylemesini engelledi.

Daha önce de başka bir etkinlikte öğrencilere polis müdahale etmiş, "Uzatma, sana soracak değilim" demişti.

Olay yerinde bulunan bir öğrenci, “Mersin Üniversitesi’nde bir grup öğrenci bir araya gelerek okulun bahçesinde şarkılar söyledi. Şarkılardan rahatsız olan kadın öğrenciler şarkı söyleyen öğrencilere, ‘Burası devletin okulu, istediğiniz gibi şarkı söyleyemezsiniz’ dedi. Ardından kadın öğrenciler şarkı söyleyen gençleri, okulun özel güvenliğine şikayet etti. Şikayet üzerine şarkı söyleyen öğrencilere müdahale edildi ve şarkı söylenmesini engellendi" dedi.