"Burası Amerika, İngilizce konuşun" diyen ırkçı müşteri dışarı atıldı

ABD’de Korece konuşan iki öğrenciye “Dilinizi duymak istemiyorum” diyen ırkçı müşteri kendisini polis eşliğinde kapıda buldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın, İngilizce konuşmadıkları gerekçesiyle iki kişiyi rahatsız ederek ırkçı yorumlarda bulunmasının ardından, polis çağrılarak dışarı atıldı. ABD'li müşterinin sözleri ülkede ırkçılığın geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadın müşteri, Berkeley Üniversitesi'nde öğrenci olan Güney Koreli Sean Lee ve Annie An'in Korece konuşmaları nedeniyle kendilerine sataşarak "Burası Amerika. Sadece İngilizce konuşun" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Starbucks çalışanları duruma müdahale etti ve öğrencilerden An bu sırada olayı cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

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Eski ABD Başkanı Obama'nın ‘ABD'de bulunanların İngilizce konuşmaları gerektiği' yönünde açıklaması olduğunu söyleyen ırkçı müşteri "Nefret ediyorum. Eğer burada oturup sessiz olacaksanız tamam, fakat dilinizi duymak istemiyorum" dedi.

Kendi dillerini konuşan iki müşterinin yanlış bir şey yapmadığını vurgulayan Starbucks çalışanları ise "Burada soruna neden olan kişi sizsiniz. Kesinlikle kendi dillerini konuşabilirler" yanıtı verdiler.

Ardından bir Starbucks çalışanı "Lütfen buradan ayrılın ya da polis çağıracağız. Karar size kalmış" dedi. Irkçı müşteri bir süre sonra kafeye gelen polisler tarafından dışarı atıldı.

Olayın videosu sosyal medyada viral oldu; 1 milyondan fazla görüntüleme aldı ve binlerce kez paylaşıldı.