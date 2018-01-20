Burası aile sağlığı merkezi: Önce muayene, sonra kitap

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Dr. Süleyman Enes Mesutoğlu, Aile Sağlığı Merkezi\'nde kurduğu 3 bin kitaplık kütüphane ile yüzlerce hastasına okuma alışkanlığı kazandırdı. Bölge halkının takdirini toplayan doktorun kapısında hastaların yanı sıra kitap okumak isteyen çoğu çocuk 50 kişi yeni kitap almak için sıraya giriyor.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi 22 No\'lu Ali Bakgör Aile Sağlık Merkezi\'nde Aile Hekimi Süleyman Enes Mesutoğlu günde yaklaşık 100 hastayı muayene ettiği odasında 3 bin kitaplık kütüphane oluşturdu. Evli ve 2 çocuk babası Dr. Mesutoğlu masasına koyduğu kitapları isteyenlere vermekle başladığı projede 5 ayda 3 bin kitap ve 1300 okura ulaştı. Dr. Süleyman Enes Mesutoğlu Kütüphanesi her gün 50 yeni kitabı bir önceki kitabını tamamlayan okurlarına veriyor.

\"SAĞLIK, SADECE BEDEN MESELESİ DEĞİL\"

Kütüphane projesini DHA muhabirine anlatan Dr. Mesutoğlu, sağlığın sadece bedensel bir olgu olmadığını düşüncesiyle bu projeye başladığını söyledi. Dr. Süleyman Enes Mesutoğlu, şöyle dedi:

\"Sağlık; aynı zamanda bir kafa meselesidir. Okuma ve eğitimde en büyük hedefimiz; eğitimsizliğin de en büyük hastalık olduğunu gördüm. \'Kim ne yapabilir?\' diye düşünürken ilk adımı kendim atma kararı aldım. Maddi ve manevi açıdan buna hazır olmak gerekliydi, ilk önce hayallerimi gerçekleştirebilmek için kitaplarımı kendi masamda toplamaya başladım. Tabii ki bir miktar finansman gerekiyordu. Kendi imkanlarımla buna bir bütçe ayırdım. Çevremdeki insanların da desteğiyle kitaplığı yaptık. Herkesten kitap istedim. 5 aylık sürede kitaplığımızı tam dolduramadık ama epeyce okuyan sayısına ulaştık.\"

\"KÜTÜPHANE HERKESE AÇIK\"

Kütüphanenin muayene odasında olmasına rağmen okumak isteyen herkese açık olduğunu söyleyen Dr. Mesutoğlu, \"Kütüphanenin Aile Sağlığı Merkezi\'nde olması biraz mahremiyet belirtiyor ama sadece benim hastalarım değil, gelip kitap almak isteyen herkese, tüm insanlığa açıktır. Bilgisayarda yaptığım bir sistem sayesinde kitap alan kişilerin iletişim bilgilerini, aldığı kitapları ve tarihleri kaydediyorum. Vatandaşlar bitirdikçe yeni kitapları verip yine kaydediyoruz. Bu sayede kimin ne kadar sürede hangi kitapları okuduğunu da görebiliyoruz.\" diye konuştu.

Kütüphanenin, günlük sağlık muayenelerini etkilemediğini de belirten Dr. Mesutoğlu, \"Kimse burada sağlık hizmeti işinin aksadığı düşünmüyor. Her gelen ilk önce bu durumu şaşkınlıkla karşılıyor. \'Bir doktor niye kitap versin\' diyorlar ama sistemi öğrendiklerinde çok seviniyorlar.\" diye devam etti.

\"HALEN BOŞ RAFLAR VAR\"

Kütüphanenin 5 aydır açık olduğunu ancak kitap raflarının hala dolmadığını söyleyen Mesutoğlu, destek istedi. Dr. Mesutoğlu, \"Bursa Aile Hekimleri Derneği ve meslektaşlarımın bu konuda çok desteği var. Sadece Bursa\'dan değil tüm Türkiye\'deki doktorlardan kitaplar geliyor. Ancak küçük dediğimiz raflar halen dolmadı. Ne kadar kitap gelirse, ne kadar çok bize kitap hediye eden olursa bizim için ve insanlık için o kadar iyi olur.\" diye konuştu.

\"SOKAKTA GÖRÜP KİTAP SORUYOR\"

Dr. Enes Süleyman Mesutoğlu\'nun 4 yıldır aile hekimleri olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Türkan Akın, projeden çok memnun olduğunu belirtti. Akın, \"Benim 3 okul çağında çocuğum var. Hem kendim için, hem eşim için hem de çocuklarım için buraya gelip sık sık kitap alıyoruz. Bu projeden ailecek çok memnunuz. Doktor bey aldığımız kitaplarında takibini yapıyor. Sokakta bile görse okuyup- okumadığımızı, kitabı sevip- sevmediğimizi soruyor.\" dedi.

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