T24 - Siirt'teki saldırıda şehit olan askerlerin evinde yas var. Terhisine 35 gün kala şehit olan Adem Yörük'ün nişanlı olduğu, 2 yıl sonra emekli olmayı bekleyen Astsubay Canbulat'ın ise, bir hafta önce kardeşine telefonda, ''Buralarda olay yok, rahat olun'' dediği öğrenildi. Yine Pervari'de şehit düşen Er Halil Türkmen’in bir gün önce nişanlısı Kezban Göktaş’ı arayarak, “Askerliğim biter bitmez düğünümüzü yapacağız. Az kaldı” dediği ortaya çıktı.







Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Adem Yörük'ün evinde yas var.



Hürriyet'in haberine göre; Jandarma Er Adem Yörük'ün Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy köyündeki ailesine acı haberi, Korkuteli Kaymakamı Erkan Karahan, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Özçelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Volkan Onay verdi.



Nişanlı olduğu belirtilen Yörük'ün terhisine 35 gün kaldığı ve askerliğini bitirdikten sonra evleneceği öğrenildi. Acı haberi alan şehidin babası İlyas Yörük, annesi Meryem Yörük ve 2 kardeşi gözyaşlarına boğuldu.



Şehit düşen Astsubay Başçavuş Erdal Canbulat ile jandarma er Önder Turgay'ın İzmir'de yaşayan aileleri de acı haberle yasa boğuldu.

'Buralarda olay yok, rahat olun'



Canbulat'ın (41) şehit olduğu haberi, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Zeytinova beldesindeki ailesine bildirildi. Kardeşlerinin şehit düştüğü öğrenen Mustafa Canbulat ve Emine Dinçol, gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada Ödemiş'teki ailesinin yanında bulunan şehit astsubayın eşi Özlem Canbulat ise acı haberi öğrenince yıkıldı. Özlem Canbulat, eve gelen sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



Şehit Astsubay Başçavuş Erdal Canbulat'ın yaklaşık 2,5 ay önce jandarma karakol komutanı olarak Siirt'e tayininin çıktığı ve emekliliğine 2 yıl kaldığı bildirildi. Özlem Canbulat'ın en son dün eşiyle telefonla görüştüğü öğrenildi.



Şehit Canbulat'ın ağabeyi Mustafa Canbulat ise babalarının 3 ay önce vefat ettiğini belirterek, 2 çocuk babası olan kardeşinin görevini çok sevdiğini ve yaş haddinden 2 yıl sonra emekli olacağını söyledi. Mustafa Canbulat, bir hafta önce kardeşiyle telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek, ''Buralarda olay yok, rahat olun'' dediğini anlattı.

Jandarma er Önder Turgay'ın Buca'daki evinde yas



Belenoluk Jandarma Karakolu'na yönelik saldırıda şehit olan jandarma er Önder Turgay'ın Buca'daki evine de acı haber ulaştı.



Turgay'ın evine giden askeri yetkililer baba Abdülkadir Turgay'a oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Aldıkları haber karşısında Turgay ailesinin evinden ağıtlar yükseldi.



Jandarma er Önder Turgay'ın aslen Mardinli olduğu belirtilirken, mobilyacı olan Abdülkadir Turgay'ın 6 çocuğundan biri olduğu ve 6 ay önce askere gittiği öğrenildi.

Şehit Er Türkmen'den nişanlısına son telefon: Askerden hemen sonra yuvamızı kuracağız









Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk köyü jandarma karakolluna PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerden Konyalı er Halil İbrahim Türkmen’in evine ateş düştü. Halil Türkmen’in şehit olmadan bir gün önce nişanlısı Kezban Göktaş’ı arayarak, “Askerliğim biter bitmez düğünümüzü yapacağız. Az kaldı” dediği öğrenildi. Şehidin 10 yaşındaki kız kardeşi Nermin ise vatan evlatlarına uzanan eller kırılsın diye feryat etti.



ZED Haber'in haberine göre; PKK mensuplarının jandarma karakoluna düzenlediği saldırıda şehit olan Konyalı er Halil İbrahim Türkmen’in Konya’daki evine ateş düştü. Aileye acı haberi, askeri yetkiler Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evine gelerek verdi. Evin en büyüğü olan şehit erin babasının vefat ettiği, iki kız kardeşi ve annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Şehit annesi Türkmen: Vatan sağolsun bir oğlum daha olsa gönderirim



Askeri yetkililerin şehit haberini vermesinin ardından feryatların yükseldi. Şehit askerin annesi Fadimeana Türkmen, üzüntüsüne rağmen vatan sağ olsun dedi. Acılı anne metanetini korumaya çalışarak, “Oğlumla en son dün sabah konuştum. Nişanlıydı. Halımızı hatırımızı sordu. Asker dönüşü hemen düğün yapmak istiyordu. Vatan sağ olsun. Üç çocuk annesiyim. Halil İbrahim en son dağıtıma gelmişti. Keşke bir oğlum daha olsa da göndersem. Terörü lanetliyorum” diye konuştu.





10 yaşındaki Nermin: Vatan evlatlarına uzanan eller kırılsın



Şehit Halil İbrahim Türkmen’in 10 yaşındaki kardeşi Nermin, "teröristlerin elleri kırılsın" diye konuştu. Gözyaşlarına boğulan küçük kız, “ağabeyime, vatan evlatlarına uzanan eller kırılsın. Allah onların da ocaklarına ateş düşürsün”dedi.

Şehit erden nişanlıya: Askerden döner dönmez evleneceğiz







Halil İbrahim Türkmen, dün çıktığı çarşı izninden ailesini ve nişanlısı Kezban Göktaş’ı aradı. Nişanlısına, ‘az kaldı asker dönüşü hemen evleneceğiz” dedi. Şehit askerin nişanlısı Kezban Göktaş, “En son dün konuştuk. Bir şey diyemiyorum. Mutluyduk. Hayaller kuruyorduk. Asker dönüşü hemen evlenecektik. Biz onu oraya gönderdik ama sonrasını hiç düşünmedik. Bekle geleceğim diyordu ama artık gelmeyecek. Artık düğünümüz olmayacak. Hep hayaller yarım kalıyor” diyerek gözyaşı döktü.



Öte yandan şehit asker ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.





Siirt'in Pervari ilçesinde Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığına teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada 6 asker şehit olmuş, 11 asker de yaralanmıştı.



