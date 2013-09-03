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Spor

Burak'ın Lazio transferi menajeri yüzünden olmamış

İtalya'nın Lazio takımıyla transferi için görüşmelerde bulunulan Galatasaraylı Burak Yılmaz, takımında kaldı

03 Eylül 2013 10:19

Lazio'nun Burak Yılmaz için ayırdığı kontenjanı Kolombiyalı Perea'dan yana kullandığı, Burak transferinin gerçekleşmeme nedeninin de menajerin komisyonu olduğu yazıldı.

İtalyan basınına akşam saatlerinde yansıyan haberlerde, Lazio'nun, Burak Yılmaz için ayırdığı Avrupa Birliği (AB) dışından oyuncu kontenjanını Kolombiyalı Brayan Perea'dan yana kullandığı ve böylece Burak'tan vazgeçildiği ifade edildi.

Lazio'ya yakın haber sitelerinden "lazionews.eu", transferin gerçekleşmemesindeki nedenlerden birinin Burak'ın menajeri Ali Egesel'in İtalyan ekibinden bu transfer için 2 milyon Euro komisyon istemesi olduğunu yazdı.

Mavi-beyazlı kulübün transferde öncelik verdiği ve son bir haftada temaslarını sıklaştırdığı Burak Yılmaz için boş tuttuğu AB dışından oyuncu oynatabilme pozisyonunu Kolombiya'nın Deportivo Cali takımında top koşturan Brayan Perea ile doldurduğu kaydedildi.

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