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Spor

BURAK YILMAZ'IN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ TRABZON (A.A)

10 Mayıs 2011 13:27

-BURAK YILMAZ'IN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ TRABZON (A.A) - 10.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Burak Yılmaz 1 gol daha atarsa ligde geçmiş 4 sezondaki toplam gol sayısına bir sezonda ulaşmış olacak. Ligde 18 golle gol krallığında ikinci sırada yer alan ve attığı gollerle adeta bordo-mavili takıma hayat veren Burak Yılmaz, futbol kariyerindeki en parlak günlerini yaşıyor. Ligde ilk kez forma giydiği 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta 5 gol, 2007-2008 sezonunda 1'i Beşiktaş, 9'u Manisaspor'da toplam 10 gol atan Burak, daha sonra Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonunda gol atma başarısı gösteremeyen ve Eskişehirspor'a kiralık verilen Burak, 2009-2010 sezonunda 1'i Eskişehispor'da, 3'ü Trabzonspor'da olmak üzere 4 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ligde bundan önceki 4 sezonda toplam 19 gol kaydeden Burak, bu sezon geride kalan son 2 haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor veya Kardemir Karabükspor maçında bir gol atması halinde, geçmiş 4 sezonda ulaştığı toplam gol sayısına ulaşmış ve büyük bir başarı göstermiş olacak.

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