Burak Yılmaz'ın durumu maç saatinde netleşecek

Galatasaray'ın golcüsü Burak Yılmaz, arka adelesindeki önemli sakatlığı bir hafta içerisinde yenmeyi başardı. Golcü futbolcunun Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

DHA'nın haberine göre, Burak Yılmaz Alanya'daki Rive Plate rezerv takımı ile olan hazırlık maçında adele sakatlığı yaşamış ve yapılan kontrolünde bir ay oynamayacağı açıklanmıştı.



Ancak golcü futbolcu sakatlığı sonrasında sağlık merkezinden çıkmadı ve tüm gün tedavi olarak hazır duruma geldi.



Burak Yılmaz bugün takımla birlikte çalışırken, teknik ekibe 25 Ocak günü yapılacak Rizespor maçında oynayabileceği mesajını da vermiş oldu. Yıldız futbolcunın yarın da bir dizi daha test edileceği ve duruma göre maç kadrosuna alınabileceği öğrenildi.



Burak Yılmaz hazır olduğunu ve oynamak istediğini de söyleyerek, kararı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na bıraktı. Ancak Burak Yılmaz'ın sakatlığının adele sorunu olması nedeniyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun oyuncusunu riske etmeyip, oynatmaması da büyük olasılık olarak görülüyor.