Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi yattı

T24 Spor

Beşiktaş, transferin son gününde milli futbolcu Burak Yılmaz için oyuncuyla anlaşma sağlamıştı. Ancak Atiba Hutchinson'ın Trabzonspor'a gitmek istememesi transferin bozulmasına sebep oldu.

İki kulüp Yılmaz için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve Atiba Hutchinson karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak Hutchinson'ın teklifi kabul etmemesi üzerine Beşiktaş'ın teklifini 2.8 milyon Euro'ya çıkardığı, Trabzonspor'un 3.5 milyon Euro istediği aktarıldı.

Trabzonspor'dan yıllık 4 milyon Euro kazanan Yılmaz, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifine evet dedi. Beşiktaş 2.8 milyon euro bonservis bedelinden yukarı çıkmadı. Bunun üzerine Yılmaz, Trabzonspor'dan alacağı olan 650 bin Euro'dan da vazgeçti. Ancak iki kulübün bonservis miktarında anlaşamamasıyla birlikte Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi son anda yattı.

Burak Yılmaz'dan açıklama

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş kulübüne teşekkür ederken, Trabzonspor'da kalmak istediği mesajını paylaştı.