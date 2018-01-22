Burak Yılmaz'dan tepki

TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, transferle ilgili kendisi hakkında yazılan haberlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz, takımın yapacağı transfer sonrası kendisinin kulüpten ayrılacağı yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Burak\'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: \"Takımımıza yapılacak olan transfer ile alakalı söylemiş olduğum sözler yalandır. Transfer hoca ve yönetimin işidir, benim işim değil. Bu haber ve bu haberi yapan yalancıdır.\"

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