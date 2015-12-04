Burak Yılmaz'dan 'fair play' örneği

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Bursaspor'u konuk eden Galatasaray'ın oyuncusu Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket alkış aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray-Bursaspor maçının 13.dakikasında, Yasin ortasında kale önünde girdiği pozisyon sonrasında hakem Suat Arslanboğa'nın Galatasaray lehine verdiği korner kararına itiraz eden Burak Yılmaz, hakem Arslanboğa ve çizgi hakemine dönerek " Top benden çıktı" uyarısını yaptı. Yılmaz'ın itirazı üzerine hakem heyeti kararı aut olarak değiştirdi