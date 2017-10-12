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Spor

Burak Yılmaz'da 'dalya' heyecanı

Sakatlığı bulunan golcü futbolcu, Akhisarspor maçında oynamak istediğini teknik heyete iletti

12 Ekim 2017 16:21

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü oynanacak Akhisarspor maçında forma giymesi halinde halinde bordo-mavili kulüple ligdeki 100. maçına çıkacak.

TRT Spor'da yer alan habere göre bordo-mavili takıma ilk olarak 2009-2010 sezonunun devre arasında bonservisi konusunda Fenerbahçe ve kiralık olarak forma giydiği Eskişehirspor ile anlaşılarak transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 14 resmi karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı.

Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonunda ise 36 resmi maçta rakip fileleri 20, 2011-2012 sezonunda 43 karşılaşmada 35, bu sezon da 6 müsabakada 7 kez havalandırdı.

Milli futbolcu, böylece Trabzonspor'da 99 resmi karşılaşmada 65 gol kaydetti.

Takımdan ayrı çalışıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki Finlandiya maçının kadrosundan kasığındaki ağrı nedeniyle çıkartılan golcü futbolcu, takımdan ayrı bireysel antrenmanlara çıkıyor.

Bordo-mavili futbolcunun, Akhisarspor maçında oynamak istediğini teknik heyete aktardığı, bu futbolcunun karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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