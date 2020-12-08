Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu kırdı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz, üst üste 8 maçta gol ya da asist üreten en yaşlı futbolcu oldu ve Zlatan Ibrahimovic'in PSG'deki rekorunu kırdı.

Ligue 1'de 13. haftanın sonunda Paris SG'nin ardından 2. sırada yer alan Lille, 1950'li yıllardan sonraki en parlak dönemini yaşıyor. Kırmızı-lacivertliler, son olarak Monaco'yu 2-1 yenerken 2. gol Yusuf Yazıcı'dan, asist Burak Yılmaz'dan geldi.

Yusuf 4 gol-2 asist, Burak ise 6 gol-4 asiste ulaştı. Toplam skor katkısı 16 olan futbolcularımız, PSG'nin dünya yıldızlarını takip ediyor: Mbappe 10 gol-5 asist, Neymar 3 gol-4 asist.

Ligde üst üste 8 maçtır gol ya da asist üreten Burak, Ligue 1'de bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu olurken Zlatan Ibrahimovic'in (PSG) 6 maçlık rekorunu da kırdı. Lille'de Zeki Çelik (2 asist) ve Mustafa Kapı da forma giyiyor.