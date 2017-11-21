T24 LogoT24 Logo
Spor

Burak Yılmaz: Yokluğumda beni geçmişler şimdi geri döndüm

Yılmaz gol krallığı yarışı için iddialı konuştu

21 Kasım 2017 13:16

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen ancak 4-3 kazanılan Osmanlı maçında muhteşem bir dönüş yapan ve 2 gol birden atan Burak Yılmaz, krallık yarışı için iddialı konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu, “İnanın gol atmayı çok özlemiştim. Sakatlıktan kurtuldum. Artık bundan sonra gollerime devam… Yokluğumda rakiplerim beni geçmişlerdi. Şimdi döndüm. Seri goller atmaya devam edeceğim. Her maçta gol atıp krallık yarışında her zamanki gibi iddialı olduğumu herkese göstereceğim. Burak demek gol demek ise Burak gereğini yapar” dedi. Burak, krallık yarışında 12 gollü Gomis ve 11 golü bulunan Jahovic’in ardından 3. sırada yer alıyor.

‘’Ligin ikinci yarısında çok farklı olacağız’’

Önceliğin Trabzon’un sürekli maç kazanıp eski günlerine dönmesi olduğunu dile getiren Kral, “Kötü günleri geride bırakmalıyız. 15 puan toplayıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmeliyiz. İkinci yarıda çok daha farklı bir Trabzon sahada olacaktır. Bunu da herkes görecek. Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Burak YılmazTrabzonsporAçıklamagol krallığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24