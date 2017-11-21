Burak Yılmaz: Yokluğumda beni geçmişler şimdi geri döndüm

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen ancak 4-3 kazanılan Osmanlı maçında muhteşem bir dönüş yapan ve 2 gol birden atan Burak Yılmaz, krallık yarışı için iddialı konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu, “İnanın gol atmayı çok özlemiştim. Sakatlıktan kurtuldum. Artık bundan sonra gollerime devam… Yokluğumda rakiplerim beni geçmişlerdi. Şimdi döndüm. Seri goller atmaya devam edeceğim. Her maçta gol atıp krallık yarışında her zamanki gibi iddialı olduğumu herkese göstereceğim. Burak demek gol demek ise Burak gereğini yapar” dedi. Burak, krallık yarışında 12 gollü Gomis ve 11 golü bulunan Jahovic’in ardından 3. sırada yer alıyor.

‘’Ligin ikinci yarısında çok farklı olacağız’’

Önceliğin Trabzon’un sürekli maç kazanıp eski günlerine dönmesi olduğunu dile getiren Kral, “Kötü günleri geride bırakmalıyız. 15 puan toplayıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmeliyiz. İkinci yarıda çok daha farklı bir Trabzon sahada olacaktır. Bunu da herkes görecek. Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.