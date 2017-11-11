Burak Yılmaz: Yabancı sınırı umurumda değil

A Spor’un sorularını yanıtlayan Burak Yılmaz, ‘’ Ben amatör ruhlu, profesyonel bir oyuncuyum, beni ben yapan şey bu’’ diyerek kendini ifade ederken yabancı sınırlamasına dair, ‘’ Yabancı kuralı için tavrım net, karşıyım dedim diye tepki aldım’’ diye konuştu.

Gol krallığında iddialı olmadığını fakat Cenk Tosun gol attıkça mutlu olduğunu belirten Burak Yılmaz, Cenk için ‘’Allah nazarlardan korusun sakatlık göstermesin, Cenk’i kardeşim benim çok seviyorum’’ dedi.

Video hakem konusunda da olumsuz görüş bildiren Burak Yılmaz’ın A Spor’a yaptığı açıklamanın satır başları şöyle:

‘’Yabancı sınırı için ne demişler umurumda değil’’

"Bu satten sonra beni eleştirmişler, yok o yorumcu bunu söylemiş, çok umurumda değil. Beni çok etkilemiyor diyeyim, özür dilerim, umurumda değil demeyeyim. Herkesin konuştuğunu dinleyemem, kusura bakmasınlar. Yabanı kuralına karşı olduğumu söyledim. Herkes düşüncesini söylüyor, ben söyleyince problem oluyor. Serbest bırakılmalı dediğimiz zaman saygı duyuyoruz, olmalı dediğimizde bana ağzını açıyorlar. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da yabancı çokmuş da ondan söylüyormuşum. Bana ne, ben 3-4 sene sonra gideceğim. Biz mutlu olmayız, mutlu ederiz, bizim Türk halkı böyledir. Gidin yabancılara sorun, ne kadar güzel ilişkilerimiz var. Ben kendi ülkemi düşünüyorum, kendi ülkemin insanlarını düşünüyorum, genç oyuncuların geleceğini düşünüyorum. Ne yapılabilir? Daha makul bir şekilde getirebilirler. Bizim altyapımızdan 5-6 genç kardeşimiz var, ne kadar potansiyelli oyuncular. Bu yetenekli oyuncuların bu durumda oynayabileceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Yabancı değil, isterseniz hepsi serbest olsun."

‘’Gol krallığı gibi bir iddiam yok’’

"Gol krallığı konusunda bir iddiam yok. Maçların hepsinde oynayabilsem iddiam olur ama, sakatlık olduğundan bir iddiam yok. Türkiye Süper Ligi'nde oynayan tüm oyuncuların iyi olduğunu düşünüyorum. Cenk kardeşim benim, çok seviyorum. Gol atınca çok mutlu oluyorum. Milli Takım'dan arkadaşım. Sonuçta bir Türk, Türk oyuncunun gol atması beni sevindiriyor. İnşallah öyle devam eder, nazar değmez."

‘’Video hakem futbolun doğasına aykırı’’

"Video hakem konusunda önemli insanlar olsun diyor, önemli insanlar da olmasın diyor. Bence olmasın. Futbolun doğasına aykırı. O zaman neyi tartışacaksınız? Futbol hatalar oyunu, biz de, hakemler de hata yapıyor. Ben futbolun doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Büyüklerimiz karar verirler."