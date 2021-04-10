Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in gecesi; Lille, puan farkını 6'ya çıkardı

Ligue 1'in lideri Lille, Metz'i deplasmanda 2-0 yendi. Galibiyet gollerini milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kaydetti.

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Metz ile Lille karşı karşıya geldi. Lider Lille, Metz deplasmanında 2-0 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 60'ta Burak Yılmaz ve 89'da Zeki Çelik kaydetti. Bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkaran 'Kral' Burak Yılmaz, Lille formasıyla toplam 12 kez ağları havalandırdı.

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90'ar dakika oynayıp fileleri sarstığı maçı 2-0 kazanan teknik direktör Christophe Galtier'in öğrencileri, puanını 69 yapıp liderliğini sürdürdü. Metz ise 42 puanda kaldı.

Lille'de Yusuf Yazıcı yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.