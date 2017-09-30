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Spor

Burak Yılmaz: Trabzonsporlular üzülmesinler; Beşiktaş maçında gereği yapılacak

"Hiçbir takım yenilmez değil"

30 Eylül 2017 16:09

Süper Lig'in 7. haftasında yarın (1 Ekim Pazar)  Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, karşılaşma öncesi "Trabzonspor’a gönül verenler üzülmesinler; Beşiktaş maçında gereği yapılacak" diye konuştu.

Takımının, siyah-beyazlılarla Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşma öncesi konuşan milli golcü, "Beşiktaş'a gol atacağım ve onları yeneceğiz. Hiçbir takım yenilmez değil" dedi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre siyah-beyazlılar’ı yeneceklerini belirten Burak, “Hiçbir takım yenilmez değildir. Beşiktaş maçını kazanırsak çok değerli bir galibiyet elde edeceğimiz kesin. Bu yüzden yeneceğiz diyorum. Beşiktaş’a gol atmak istiyorum atacağım da... Onlar Şampiyonlar Ligi’nde güzel sonuçlar alıyorlar. Biz ise biraz sıkıntılı bir süreçteyiz. 3 puan alıp artık biz de düzlüğe çıkmak istiyoruz. Camiamızın böyle büyük bir galibiyete ihtiyacı var” dedi.

"Alanya maçını unuttuk"

3-0 öndeyken 4-3 yenildikleri Alanyaspor maçını da tamamen unuttuklarını belirten Burak Yılmaz, “Kötü günleri geride bırakıp Beşiktaş galibiyeti ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kişisel olarak ben performans anlamında kendimi çok iyi hissediyorum. Maçta mağlup duruma da düşebiliriz ama kesinlikle dağılmadan kontrollü oynayıp gereğini yapmalıyız. Gerçekten iyi ve güçlü bir takımız. Alanya maçında iş kazası oldu, biz dersimizi aldık. Trabzonspor’a gönül verenler üzülmesinler Beşiktaş maçında gereği yapılacak. Artık üzmek ve üzülmek istemiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan idmanda dizinden sakatlanan Burak Yılmaz’ın önemli bir probleminin olmadığı kaydedildi.

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