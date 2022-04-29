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Spor

Burak Yılmaz, Süper Lig'e dönüyor

Adana Demirspor, yıldız golcüye imza attırmak istiyor

29 Nisan 2022 10:01

Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz’ın, Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella’nın ısrarıyla güney ekibine imza atacağı öğrenildi.

Adana Demirspor, bir süre önce Fransız Ligue 1 ekibi Lille’de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz’ı gündemine almıştı. Yönetim yıldız golcüyü takıma kazandırmayı çok istiyor.

Adana Demirspor, Fransa’da kontratı bitecek olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz’ın menajerine kulübün ilgisini iletti. Tarafların kısa sürede işi sonuçlandırmak adına bir araya gelmesi bekleniyor.

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