Burak Yılmaz sözleşmeye imzayı attı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fiorentina'nın 10 milyon euroluk teklif yaptığı Burak Yılmaz'a protokol imzalattı. Yıldız futbolcunun ücretine yüzde 10 zam yapıldı.

Lazio’dan sonra diğer bir İtalyan ekibi Fiorentina’nın da sarı-kırmızılı kulübe golcü futbolcu için 10 milyon euroluk resmi bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Başkan Ünal Aysal ve İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan’ın, Fiorentina’nın cazip teklifi ardından Burak’ın menajerleri ile 3 kez bir araya geldiği, hafta içindeki son zirveye ise başarılı oyuncunun da katıldığı belirlendi.