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Spor

Burak Yılmaz sözleşmeye imzayı attı

Galatasaray taraftarlarının son zamanlarda performansından ötürü eleştirildiği Burak Yılmaz'ın, yönetimle masaya oturarak yeni bir sözleşmeye imza attığı öğrenildi

13 Nisan 2014 14:56

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fiorentina'nın 10 milyon euroluk teklif yaptığı Burak Yılmaz'a protokol imzalattı. Yıldız futbolcunun ücretine yüzde 10 zam yapıldı.

Lazio’dan sonra diğer bir İtalyan ekibi Fiorentina’nın da sarı-kırmızılı kulübe golcü futbolcu için 10 milyon euroluk resmi bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Başkan Ünal Aysal ve İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan’ın, Fiorentina’nın cazip teklifi ardından Burak’ın menajerleri ile 3 kez bir araya geldiği, hafta içindeki son zirveye ise başarılı oyuncunun da katıldığı belirlendi.

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