-Burak Yılmaz: Selçuk oyuna girince hareketlendim İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - Azerbaycan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın golünü atan Burak Yılmaz, Selçuk İnan'ın oyuna girmesinden sonra daha hareketli ve atak oynamaya başladığını ve onun attığı pasla da golü kaydettiğini söyledi. Burak, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Selçuk ile birbirlerini uzun zamandır tanıdıklarını kaydederek, ''O oyuna girince biraz daha hareketlendim ve atak olmaya başladım. O beni uzun zamandır tanıyor. Top ayağına gelir gelmez hareketleniyorum. Nitekim ayağına gelince hareketlendim ve golü attığım için mutluyum'' diye konuştu. Azerbaycan savunmadan çıkmadığı için kendi adına pozisyon bulmakta zorlandığını dile getiren Burak, ''İlk devre tutuktuk, stresliydik. Devre arasında Almanya maçının skorunu öğrendikten sonra rahatladık ve ikinci yarıda da bulduğumuz golle istediğimiz sonucu aldık'' ifadelerini kullandı. Genç bir takım olduklarını ve Avrupa Şampiyonası'nın atmosferini yaşamak istediklerini aktaran Burak, ''Play-off farklı olacak. Kim gelirse gelsin elimizden geleni yapıp finallere katılmak istiyoruz'' dedi. Burak, milli takım olarak en fazla bir hafta beraber olabildiklerini kaydederek, ''Beraber çalışma fırsatımız az oluyor. Uzun bir dönem beraber çalışırsak daha iyi olacağız. Biraz birbirimizle oynamamız ve uzun bir kamp yapmamız lazım' şeklinde konuştu.