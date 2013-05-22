Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'ine girdi

İngiliz The Sun Gazetesi, Borussia Dortmund - Bayern Münih finali öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'ini seçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atan ve sarı-kırmızılı ekibin çeyrek final oynamasında büyük katkısı olan milli futbolcu Burak Yılmaz da kadroda yer aldı.

The Sun gazetesinin en iyi 11'i şöyle;

Wily (Malaga)

Lahm (Bayern Münih)

Dante (Bayern Münih)

Weligton (Malaga)

Schmerzer (Dordmund)

Xavi (Barcelona)

Schweinsteiger (Bayern Münih)

Mario Götze (Borussia Dordmund)

Lewandowski (Borussia Dordmund)

Burak Yılmaz (Galatasaray)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)