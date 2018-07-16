Burak Yılmaz sakatlandı; Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor'da dün tedavi amacıyla kamptan ayrılan Burak Yılmaz'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İşte Trabzonspor’un resmi sitesinden yapılan açıklama:

“Oyuncumuz Burak Yılmaz’ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul’da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir.

“Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya’da devam eden Trabzonspor’da Burak yılmaz, kasığında yaşadığı sorun nedeniyle dün kamptan ayrılmıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında fıtık ameliyatı olan ve ligin son haftalarında forma giyemeyen Burak Yılmaz’ın Slovenya’da devam eden kampta diğer kasığından sorun yaşadığı öğrenildi.