T24 LogoT24 Logo
Spor

Burak Yılmaz sakatlandı, 10. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı

09 Temmuz 2020 21:23

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 10. dakikasında sağ alt arka adalesinden sakatlanan Burak Yılmaz, oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın’a bıraktı.

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçının 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden ve kendisini yere bırakan golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba’ya vererek oyundan çıktı.

Burak Yılmaz’ın durumu yarın yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.

ETİKETLER

beşiktaşbeşiktaş kasımpaşaburak yılmazburak yılmaz sakatlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24