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Spor

Burak Yılmaz Rusya'ya gidiyor

Yurtiçinde ismi Galatasaray ile de anılan golcü oyuncu aradığı kulübü Rusya'da buldu

08 Temmuz 2012 17:22

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yeni takımı büyük ölçüde netleşti. Golcü oyuncu Lokomotif Moskova ile el sıkıştı.

Önümüzdeki sezon bordo-mavili takımda forma giymek istemediğini ifade eden Burak Yılmaz yurtıdışından gelen teklifleri değerlendireceğini açıklamıştı. Burak, Lazio ile yıllık 2 milyon 300 bin euro'ya el sıkışmış ancak kulüpler anlaşamayınca bu transfer gerçekleşememişti.

Yurtiçinde ismi Galatasaray ile de anılan golcü oyuncu aradığı kulübü Rusya'da buldu. Lokomotif Moskova'ya "Evet" diyen milli futbolcu şimdi iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Trabzonspor'un Hollanda yolculuğu öncesinde değerlendirmelerde bulunan Asbaşkan Nevzat Şakar da Burak Yılmaz transferinin birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi. Burak'ın Lokomotif Moskova ile anlaştığını doğrulayan Şakar, Rus kulübüyle görüşmelerin olumlu yönde sürdüğünü ifade etti.

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