Burak Yılmaz resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Galatasaray resmi internet sitesinde, yıldız oyuncunun tranferi şöyle duyruldu:

"Süper Lig’de 2011-2012 sezonunu Trabzonspor forması altında attığı 33 golle en skorer oyuncu olarak bitiren Burak Yılmaz’ın kulübümüze transferi ile ilgili işlemler tamamlanmıştır.

Milli oyuncu, yarınki sağlık kontrolünün ardından takımımızla ilk antrenmanına çıkacaktır. Yeni sporcumuza Galatasaray forması altında üstün başarılar diliyoruz."

Açıklamada, Burak Yılmaz ile yapılan sözleşmeyle ilgili ayrıntılar paylaşılmadı.

Transfer tarihe geçti

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'ın ardından Süper Lig'de 'dört büyükler'in formasını giyen ikinci futbolcu olacak.