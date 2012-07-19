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Spor

Burak Yılmaz resmen Galatasaray'da

Açıklamada, Burak Yılmaz ile yapılan sözleşmeyle ilgili ayrıntılar paylaşılmadı

19 Temmuz 2012 01:36

Galatasaray Kulübü, Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. 

Galatasaray resmi internet sitesinde, yıldız oyuncunun tranferi şöyle duyruldu:
 
"Süper Lig’de 2011-2012 sezonunu Trabzonspor forması altında attığı 33 golle en skorer oyuncu olarak bitiren Burak Yılmaz’ın kulübümüze transferi ile ilgili işlemler tamamlanmıştır. 
 
Milli oyuncu, yarınki sağlık kontrolünün ardından takımımızla ilk antrenmanına çıkacaktır. Yeni sporcumuza Galatasaray forması altında üstün başarılar diliyoruz." 
 
Açıklamada, Burak Yılmaz ile yapılan sözleşmeyle ilgili ayrıntılar paylaşılmadı. 
 
 

Transfer tarihe geçti 

 
 
Milli oyuncu Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'ın ardından Süper Lig'de 'dört büyükler'in formasını giyen ikinci futbolcu olacak.
 

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