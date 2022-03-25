Burak Yılmaz Milli Takım'ı bıraktı!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Maç sonunda konuşan Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Burak Yılmaz, 65. dakikada farkı 1'e indirirken, 85. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. 3-1 kaybeden Milliler, 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, maçla ilgili soruları yanıtlarken, Milli Takım kariyerini noktaladığını belirtti.

Maçla ilgili konuşan Burak Yılmaz "İlk devre iyi başlayamadık. Portekiz iyi başladı maça. Sonradan kendimize güvenmeye başladık. Güvenle birlikte pozisyonlar, goller geldi. Penaltıyı atsam 2-2 olacaktı. Portekiz için işler zorlaşabilirdi." dedi.

Penaltı anıyla ilgili konuşan Burak Yılmaz "Atamadım... Nasıl atamadım, hala şok içeresindeyim. Atamadım. Futbol bu. Futbolun belki de güzelliklerinden bir tanesi. Bizim için çok kötü ama Portekiz için güzelliklerinden bir tanesi. Ülkemizi üzdük, insanlarımızı üzdük. O yüzden kusura bakmasınlar. Penaltı olunca 'Kesin gol, 2-2 oldu' dedim. Sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırmayı hiç düşünmedim. Kaçırınca da büyük hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Ne söyleyebilirim yani. Bunla alakalı söyleyecek bir şey yok. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım ya da uyumadan önce... 3'lü 4'lü bakmamak lazım. Penaltı gol olsa 2-2 olacaktı, önümüze bakacaktık. Bocaladık belki ama 3'lüyü de yerine getirdik büyük çoğunluğunda. Bocalama olacaktır, Portekiz'le oynuyoruz sonuçta. Onların da oyun içinde üstünlüğü olacaktır. Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak lazım. 2-2 olsa farklı bir senaryo olacaktı. 3'lü 4'lü değil, penaltı gol olsa farklı yere gidecekti." açıklamasını yaptı.

"Milli Takım'ı bıraktım"

Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz bu kararını "Arkadaşlarım, hocalarım bana destek oldu. Sarıldılar. Duygu patlaması yaşadım. Çok üzüldüm. 'Bizi buraya kadar sen getirdin' dediler. Kesinlikle öyle bir şey yok ama benim gönlümü almak için söylediler. 'Gurur duymalısın, sen bu takımın kaptanısın, ezilmedik' dediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hep benim yanımdalar. Allah razı olsun. Onların üzerinde iyi bir etki yarattığımı düşünüyorum. Futbolda 'ağabeylik' tabirine inanmıyorum ama kaptanlık, ben onlara kaptanlık, ağabeylik yapmadım. Ben onların takım arkadaşlarıydım ama bana hiç saygısızlık yapmadılar. Kimin kalbini kırdıysam, haklarını helal etsinler. Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koydum. Bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar, Halil, Cenk, daha kim varsa, Kenan onların bu işi yapacağına inanıyorum.

Onlara bu formayı bırakıp dışarıdan desteklemek istiyorum. Böyle bırakmak... Böyle üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesi doğru. Herkesten özür diliyorum. Bu formayı şerefle, namusla, güzel bir şekilde taşıdım. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar... Milli Takımı bırakma kararım duygusal değil. Duyguyla bıraktım demem. 3 tane forvetimiz sakatlanır, 2'si korona olur, bana çok ihtiyaç olur, özel veya ekstrem durumlar olur ve istenirse yardımcı olurum. Duygusal olarak değil mantıken veriyorum bu kararı. Bayrak değişiyor. Kesin kararımdır bu. Ülkemiz ve genç arkadaşlarımız açısından olmalı. Onlar da formda. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Doğru olan bu. Bir sitem değil. Penaltıyla alakalı da değil. Kardeşlerimizin bundan sonra gereğini yapacağını düşünüyorum." dedi.