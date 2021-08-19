Burak Yılmaz, Lille'den ayrılacak mı?

Fransa Ligi'nde geçen sezon gösterdiği performansla Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz takımından ayrılmıyor. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, yıldız oyuncuyu kulüpte tutacaklarını söyledi.

Son günlerde ismi Nice ile anılan Burak Yılmaz hakkında konuşan Gourvennec, "Onun takımdan ayrılacağını düşünmüyorum. Onunla sürekli konuşuyorum ve bu takımın bir parçası olmaktan hoşlandığını biliyorum. Ekibin bir parçası ve daha çok gelişmemiz için çalışıyor. Onunla dün akşam durum değerlendirmesi yaptık ve projemize inandığını söyledi. Burak bizimle kalacak" ifadelerini kullandı.

Lille ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncu, geçen sezon attığı 16 golle takımını zirveye taşımıştı.