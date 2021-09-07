Burak Yılmaz, Lille'de ayın oyuncusu seçildi

Lille forması giyen Milli Futbolcu Burak Yılmaz, takımının yaptığı oylamada ağustos ayının oyuncusu seçildi. Burak Yılmaz, ağustos ayında 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ağustos ayının futbolcusu seçildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananın Burak Yılmaz olduğu ifade edildi.

Bu sezon toplam 4 lig ve 1 de kupa maçına çıkan ve bu maçların hepsinde de 90 dakika oynayan Burak Yılmaz, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı yaptı.

Burak Yılmaz, Lille'de geçen sezon aralık ve nisanda da ayın futbolcusu seçilmişti.