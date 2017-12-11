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Spor

Burak Yılmaz: Kazadan sonra ifade vermem gerektiğini bilmiyordum

Yılmaz önceki akşam Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek kazayla ilgili ifade verdi

11 Aralık 2017 20:51

Sarıyer'de Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait Ferrari ile kaza yapan futbolcu Burak Yılmaz, olay yerinden ayrılmasıyla ilgili olarak, bu tür bir durumda ifade vermesi gerektiğini bilmediğini söyledi.

İstanbul kaza yapan Trabzonspor'lu Burak Yılmaz'ın önceki akşam Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek ifade verdiği belirtildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kaza yerini terk etmekten 206 TL ceza kestiği Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ifadesinde, "Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm" dediği belirtildi.

Burak Yılmaz'ın olay yerinden ayrılmasıyla ilgili olarak, bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediği için karakola gitmediğini söylediği belirtildi.

 

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