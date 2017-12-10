''Burak Yılmaz kaza yaptı Olcan Adın ve Selçuk İnan onu götürdü''

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı. Bir görgü tanığı, otomobildeki sürücünün futbolcu Burak Yılmaz olduğu iddiasında bulundu.

Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi. 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücü, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.

Trabzonspor’dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Kulübü, dün oynanan Kasımpaşa maçının ardından İstanbul’da trafik kazası geçiren forvet oyuncusu Burak Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul’da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Menajerinden açıklama

Fanatik'te yer alan habere göre Burak Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, yaptığı ilk açıklamada yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğunu belirtti. Tarhan, "Allah'a şükür Burak'ın durumu şu anda gayet iyi, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı.

‘’Selçuk ve Olcan, Burak Yılmaz’ı kaza yerinden götürdüler



Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnan ile Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnan ile birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" dedi.



Sağlık durumu iyi, akşam idman var

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü. Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından lüks otomobil ile stattan ayrılan Burak'ın İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Boro-Mavili oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Trabzonspor'da bu akşam 18.00'de antrenman yapılacak ve Burak'ın da katılması bekleniyor.

Polis ekipleri, lüks aracın sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.(DHA)