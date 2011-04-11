-BURAK YILMAZ, KANARYANIN KABUSU OLDU TRABZON (A.A) - 11.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yenerek zirveyi bırakmayan Trabzonspor'da, karşılaşmanın tek golünü atan Burak Yılmaz, bu sezon attığı gollerle bordo-mavili takımı sırtlarken, şampiyonluk mücadelesi veren eski takımı Fenerbahçe'nin de adeta kabusu oldu. Trabzonspor, geçen sezon devre arasında Gökhan Ünal'a karşılık üstüne para da alarak sarı-lacivertli takımdan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, geçen sezonun son haftasında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda attığı golle maçın 1-1 bitmesini sağlayarak Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu Bursaspor'a kaptırmasına neden olmuştu. Burak, bu sezon attığı gollerle bir taraftan takımına şampiyonluk mücadelesinde önemli katı sağlarken, diğer taraftan da eski takımı Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında öne geçmesine izin vermiyor. Ligin 24. haftasındaki Beşiktaş maçında burnu kırılarak ameliyat olan, 27. hafta Konyaspor maçında başına darbe alması sonucu beyin kanaması geçirdiği bildirilen Burak Yılmaz, buna rağmen özveri gösterip yeşil sahalara dönerken, attığı 14 golle takımının en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavili futbolcu, Sivasspor ile yapılan 2 karşılaşmada 3 gol, Kasımpaşa, Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında 2'şer gol, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında 1'er gol atmayı başardı. Futbol hayatının en golcü dönemini geçiren Burak'ın gol attığı 10 maçta Trabzonspor, 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak, 28 puan toplama başarısı gösterdi. Burak, ikinci yarıda Sivasspor, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında kritik goller atarak takımının galip gelmesini sağlarken, elde edilen bu 9 puan ile Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesini sağladı. -EN İYİ DÖNEMİ- Profesyonel olarak 9. sezonunu geçiren Burak Yılmaz, bu sezon bordo-mavili takımda 28. hafta sonunda attığı 14 gol ile en golcü dönemini yaşıyor. Futbola Antalyaspor'da başlayan Burak Yılmaz, şimdiki adıyla Bank Asya 1. Lig olan Türk Telekom Lig A'da 2002-2003 ve 2003-2004 sezonunda gol kaydedemedi. 2004-2005 sezonunda 8 gol, 2005-2006 sezonunda 9 gol atan Burak Yılmaz, daha sonra Beşiktaş'a transfer olarak birinci ligde forma giymeye başladı. 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta 5 gol, 2007-2008 sezonunda 1'i Beşiktaş ve 9'u Manisaspor formalarıyla 10 gol atan Burak, daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonunda gol atma başarısı gösteremeyen ve Eskişehirspor'a kiralık olarak verilen Burak, 2009-2010 sezonunda 1'i Eskişehispor'da, 3'ü Trabzonspor'da olmak üzere 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Daha önce bir sezonda en fazla 10 gol kaydeden Burak, bu sezon Trabzonspor'da 14 gol atarak lig tarihindeki en fazla golünü atmış oldu. -9 SEZON- Burak Yılmaz'ın 9 sezonda kaydettiği goller şöyle: /* Sezon Takım Gol -------------------------------------- 2002-2003 Antalyaspor - 2003-2004 Antalyaspor - 2004-2005 Antalyaspor 8 2005-2006 Antalyaspor 9 2006-2007 Beşiktaş 5 2007-2008 Beşiktaş/Manisaspor 10 2008-2009 Fenerbahçe - 2009-2010 Eskişehir/Trabzonspor 4 2010-2011 Trabzonspor 14 */ -ÇUBUKÇU'DAN MOTİVE EDEN SÖZLER- Burak Yılmaz'ın hafta içinde tedavisini ve kontrollerini yapan, bu sırada kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın silahlı saldırıya uğraması sonucu geçici olarak göreve getirilen Opr. Dr. Ahmet Çubukçu'nun Burak'ın sahaya çıkmasında önemli rol oynadığı öğrenildi. Futbolcunun oynamasına ilişkin düşüncesini Şenol Güneş'e anlatan Çubukçu'nun deneyimli teknik adamın da onayını aldıktan sonra Burak'a, yanındaki Selçuk'u göstererek, ''Senin de Selçuk'tan veya diğer oyunculardan farkın yok. Git tekmeye kafa uzat'' dediği kaydedildi. Hafta içinde ne pahasına olursa olsun oynamak istediğini, teknik heyete aktaran Burak'ın bu sözlerden sonra da iyice rahatladığı ve maçta herhangi bir psikolojik sorun yaşamadan forma giydiği kaydedildi. -BURAK'IN FOTOĞRAF ASTIRMA İSTEĞİ- Trabzonspor'da 'Yılmaz Savaşcı' olarak adlandırılan Burak Yılmaz'ın motive edenin kentte asılan bordo-mavili takımın şampiyonluk dönemindeki efsane kadronun fotoğrafı olduğu ortaya çıktı. Burak'ın, Trabzon'a geldiğinde bir gün idmana giderken bir binanın duvarına asılan efsane kadronun fotoğrafından çok etkilendiğini ve kendilerin de şampiyon olarak böyle bir fotoğrafının asılmasını istediği öğrenildi. Bu fotoğrafının motivasyonda çok önemli yer tuttuğunu anlatan Burak'ın, ''Bir gün idmana gelirken kentte efsane kadronun fotoğrafını gördüm. Fotoğrafta 'gönlüm hep seni arıyor neredesin sen? Bu kalp seni unutur mu ?' diye yazıyordu. Bu fotoğraftan çok etkilendim. İnşallah biz de şampiyon olur ve kendi fotoğraflarımızı astırırız'' ifadesini kullandığı belirtildi. -TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖVGÜ- Burak, özverisinden dolayı takım arkadaşlarından da övgü alıyor. Takım kaptanlarından Selçuk İnan, Burak'ın önemli bir gol daha attığını belirterek, ''Burak'ı golünden dolayı kutluyorum. Burak'ın burnu kırılıyor, kafası kırılıyor ama golleri atmaya devam ediyor. O da bu duruma razı çok önemli goller atıyor. Karşılığını da alıyordur herhalde'' dedi.