Burak Yılmaz, İstanbul'a yerleşti; gelen sürpriz teklif ortaya çıktı

Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz için Mepidol Başakşehir devreye girdi. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan 32 yaşındaki golcü için İstanbul ekibi, Bordo-Mavililere 2.5 milyon Euro + Kerim Frei'i teklif etti. Transferin sonlanması artık an meselesi.

Beşiktaş zora girdi

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Beşiktaş ile söz kesmişti ancak Trabzonspor 3.5 milyon Euroluk bonserviste ısrarcı olunca transfer zora girdi. İstanbul'a gelmek isteyen Burak ise teklife sıcak bakıyor.

Burak Yılmaz İstanbul'a yerleşti bile

Başakşehir'in transfer teklifini kabul ederse Arda Turan ile takım arkadaşı olacak Burak Yılmaz İstanbul'daki yeni evine taşındı bile. Golcü futbolcu Acarkent'teki yeni evinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak iç mimarlık şirketine teşekkür etmişti.

23 golle sezonu tamamladı

Burak Yılmaz bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 23 gol atarak gol Gomis'in arkasından gol krallığında sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.