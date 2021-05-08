Burak Yılmaz'ın tek rakibi Cristiano Ronaldo

Burak Yılmaz son olarak Lens deplasmanında iki gol birden attı ve Ligue 1'de 15 gole ulaştı. Burak Yılmaz böylece Avrupa'nın önde gelen liglerinde 35 yaş üstü oyuncular arasında en çok gol atan 2. oyuncu oldu. Burak Yılmaz'ın önünde sadece Cristiano Ronaldo yer alıyor.

Milli yıldız Burak Yılmaz, son olarak Lens deplasmanında adeta iki gol attı ve takımını ciddi katkı verdi. PSG, Lyon, Monaco gibi rakiplerine karşı sezonun büyük bir bölümde zirvede yer alan Lille'de Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ile birlikte mücadele eden Burak Yılmaz takımını adeta sırtlıyor.

Ligue 1'de 26 maça çıkan ve 15 gol kaydeden Burak Yılmaz, böylece Avrupa'nın önde gelen liglerinde 35 yaş üstü en golcü gole üç oyuncu arasında yer aldı. Burak Yılmaz'ın önünde sadece Juventuslu Cristiano Ronaldo yer alıyor

Cristiano Ronaldo 27 gol

Juventus'un 36 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo bu sezon Serie A'da 27 gol atarken gol krallığı yarışında da ilk sırada bulunuyor. Portekizli oyuncu arkadaşlarına da 3 asist yaptı

Zlatan Ibrahimovic 15 gol

Milan ile sözleşmesini uzatan İsveçli Zlatan Ibrahimovic, 15 gol atıp arkadaşlarına 2 asist yaparken uzun süre takımına liderlik etti. 39 yaşındaki yıldız isim tıpkı Burak Yılmaz gibi takımını zirvede tuttu ancak sakatlığı döneminde Inter öne geçip şampiyon olmayı başardı.

Burak Yılmaz 15 gol

Lyon deplasmanında adeta tek başına kazanan Burak Yılmaz, hem attığı 2 klas gol hem de yaptığı asistlerle manşetleri süsledi. 35 yaşındaki yıldız isim 15 golle takımının en golcüsü olurken Lille'in lideri konumunda yer alıyor