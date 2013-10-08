'Burak Yılmaz ile Sneijder soyunma odasında kavga etti' iddiası

Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından Roberto Mancini ile anlaşan Galatasaray’da sular durulmuyor. Akhisar Belediyespor maçının 2-1 kaybeden sarı kırmızılıların soyunma odasında Burak Yılmaz ile Wesley Sneijder arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre, ligde namağlup tek takım unvanını 2-1’lik Akhisar yenilgisi ile kaybeden Galatasaray’da 90 dakika sonrasında sinirler gergindi.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz arasında Manisa’da ‘ofsayt’ tartışması yaşandı.

Sahada Didider Drogba ile 2 dakika boyunca pas tartışması yapan Sneijder, maç bitince de içeride Burak ile daha hararetli bir olay yaşadı.

Galatasaray’ın sahadaki en önemli gol silahı Burak Yılmaz, Akhisar Belediye maçının ilk 16 dakikasında 4 kez ofsayta düşerken, 90 dakika toplamında ise 5 kez ofsaytta kalınca sarı kırmızılıların önemli atakları kesilmişti.

‘Dikkatli olmalıydın’

Burak’ın bu durumu, karşılaşma sonrası Wesley Sneijder’in gündemindeydi.

Son haftalarda formsuz olan takım arkadaşını eleştiren Hollandalı yıldız, Burak Yılmaz’a, “Ofsayta düşmemeyi ne zaman öğreneceksin” diye çıkıştı.

Beklemediği bu tepkiye Burak’ın verdiği yanıt, “Sana mı soracağım” şeklinde oldu.

Tartışmanın devamında Sneijder bu kez, “Sürekli ofsaytta kalınır mı? Biraz dikkatli olmalıydın. Birçok atağımız kesildi” ifadelerini kullandı.

Kızdı ve üstüne yürüdü

Burak da bu kez daha sert bir yanıtla, “Hiç oynamamaktan iyidir bana göre. Takım için en azından bir şeyler yapmaya çalışıyorum” dedi.

Bu sözlerdeki ima, Sneijider’in iyice sinirlenmesine neden oldu. Wesley Sneijder, Burak’a doğru sinirle yürümeye kalkınca soyunma odasındaki diğer futbolcular araya girdi. Emre Çolak, Sabri ve Drogba, Hollandalı futbolcuyu tuttu ve olayın büyümeden kapatılması sağlandı.

Sneijder, hatırlanacağı gibi iki hafta önce de antrenman sırasında Eboue ile tatrtışmıştı.