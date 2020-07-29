Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'tan kopartan nedenler; bir yıldır sadece iki defa aylık maaş aldı!

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılığının perde arkasında çarpıcı detaylar var. Lille’e transfer olan milli futbolcu, Beşiktaş'ta geçen yıl Temmuz ayından bu yana sadece iki maaş aldı. Tüm takımı ücret krizinde ikna etmeye çalıştı ama yönetimden destek görmedi.

Sözcü gazetesinden Ali Aydın'ın haberine göre; son ana kadar para konusunda hiçbir zaman tepki göstermeyen 35 yaşındaki forvette dikkat çeken gerçekler şöyle:



1- Yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücreti olan Burak, geçen yıl Temmuz ayından beri sadece iki defa aylık olarak maaş aldı.



2- Tecrübeli santrfor, maaş alamadıkları gerekçesiyle idmana çıkmayan Elneny ve N’Koudou’yu ikna etmek için tek başına mücadele etti.



3- Takımın ağabeyi konumundaki Burak, yerli futbolcuları, “Sakin olun burası Beşiktaş. Kimsenin parası kalmaz. Bize de yakışan formanın hakkını vermek” diyerek motive etti.



4- Lille'den teklif gelince yönetim, Burak’la hiç temas kurmadı. Yıldız futbolcu en çok, kalıp kalmama konusunda kimsenin kendisiyle görüşmemesine kırıldı.



5- Transferden sorumlu isim Erdal Torunoğulları, Lille transferi sürecinde hiçbir görüşmede yer almadı. Burak Yılmaz, kendini çok yalnız hissetti.