Burak Yılmaz: Hollanda'yı yenersek gruptan çıkarız

Galatasaray ve Milli Takım'ın gol silahı Burak Yılmaz, Hollanda maçı öncesi iddialı konuştu ve "Hollanda'yı yenersek gruptan çıkarız" dedi. Sakatlık durumuyla ilgili müjdeli haber veren Burak Yılmaz, "Sakatlığım sağılık heyetinin tamamen kontrolü altında. Geldiğimden beri zaten takımdan ayrı çalıştım. Kendimi iyi hissediyorum. Hollanda maçı için sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, kendileri gibi Hollanda'nın da gruplara kötü başladıklarını söyleyen Burak Yılmaz, "Kolay olmayacağını biliyoruz ama Hollanda'nın kötü başlamasını avantaja çevirip kazanmak kistiyoruz. İki önemli oyuncuları yok; ancak futbolda dünyada çok önemli bir ülke. Eski hocamız orada, onu da tanıyoruz o da bizi tanıyor. Avantajımız ilk defa Hollanda da kazanmak zorunda. Geçmiş maçlarda sadece her zaman Türkiye'nin kazanmak zorunda olduğu, Hollanda ise rahatlamış veya gruptan çıkmayı garantilemiş bir durumda maçlar oynadık. Onlar da biz de kazanmak istiyoruz. Biz bunu avantaja çevirmek istiyoruz" dedi.

Hollanda'nın kazanmak istediğini vurgulayan Burak Yılmaz, "Onrların da bizden çekindiğini düşünüyorum. Bunu ukalalık olarak söylemiyorum, eski hocamız bizim ne kadar iyi oyuncu olduğumuzu biliyor" ifadelerini kullandı.

‘Saha içinde arkadaş, ana baba yok’

Robben ve Van Persie'nin yokluğunda Galatasaray'dan takım arkadaşı Wesley Sneijder'in Hollanda'nın en büyük kozu olacağını kaydeden golcü oyuncu, "Sneijder'in kazanmak istiyoruz" sözleriyle ilgili de, "Takım içinde çok iyi arkadaşız, ama saha içinde arkadaş, ana baba yok. Sahada kazanmak için her şeyi yapacağız" diyerek iddialı konuştu.

Arda'nın yokluğunun kendileri için eksiklik olacağını kaydeden Burak Yılmaz, "Her maçta görev almış, bizi ileri taşıyan çok büyük bir oyuncu. Kendini kanıtlamış ve takım için önemli bir eksik. Onu kaybettiğimiz için züntülüyüz. Ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

‘Hollanda'yı yenersek gruptan çıkarız’

Turnuvaya iyi başlayamadıklarını vurgulayan Burak Yılmaz gruptan çıkma şanslarıyla ilgili olarak da, "Kötü başlangıcın nedeni de sezon başında olmasıydı. Her oyuncu 3-4 maç sonra kendini buluyuor. Ligde de çok iyi bir yarış var ve bundan dolayı oyuncular konsantre olmuş durumda. Şimdi milli maç var ve milli takım formasıyla çıktığımız maçlar ayrı bir şeref. Gruptan çıkma şansımız çok zor. Ama Hollanda maçını kazanırsak gruptan çıkarız. Çünkü Hollanda galibiyeti özgüvenimizi tavan yaptıracaktır" diyerek iddialı açıklamalar yaptı.

Büyük turnuvalarda oynayamamasının kariyeri için büyükn bir eksiklik olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, "Milli Takım'la büyük turnuvalarda gol atamamamın eksikliğini yaşıyorum. Milli takım formasıyla orada olmak bile bir şeref. Bazı arkadaşlarım o mücadeleyi yaptı. İnşallah ben de büyük turnuvalarda oynarım" diyerek sözlerini bitirdi.