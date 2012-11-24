Burak Yılmaz: Galatasaray zaten Avrupalı, buradan niye ayrılayım ki?

Şampiyonlar Ligi'nde attığı 5 golle Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaraylı Burak Yılmaz, "Galatasaray’ın genlerinde zaten Avrupalılık var. Cim-Bom’un büyüklüğünü bu formayı giyince daha iyi anladım. Buradan neden ayrılayım ki?" dedi.

Burak Yılmaz, hakkındaki transfer söylentilerine net yanıt verdi, gitmeyeceğini dile getirdi.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dizdar'ın haberine göre, Burak, Devler Ligi’nde attığı gollerle kendisinden bahsettirmeye başlayınca bir anda yeniden Avrupa piyasasının dikkatini çekti. Sezon başında da Lazio ve Lokomotiv Moskova’nın kapısından dönen Burak Yılmaz, konuyla ilgili yakın çevresine konuşarak, “Şampiyonlar Ligi’ne katılan ve hatta gruptan çıkma noktasına gelen bir takımda oynuyorum zaten. Ben hedefimi gerçekleştirdim. Bundan sonra ‘Avrupa’ya gideyim’ diye bir hedefim olmayacak. Çünkü Galatasaray’dayım ve burada huzurluyum. Cim-Bom’un büyüklüğünü bu formayı giyince daha iyi anladım. Avrupa’da hocasına, oyuncusuna gösterilen saygı çok şeyi anlatıyor zaten. Buradan neden ayrılayım ki?” diye konuştuğu öğrenildi.



Tarhan onayladı



Galatasaray ile uzun süreli bir anlaşma yaptığını da anımsatan yıldız golcünün, “Çünkü Galatasaray’ın genlerinde Avrupalılık vardı zaten. Takımın başında da Fatih Terim gibi marka bulunuyor. Sözleşmemde, ‘şu kadar para getirirsen serbest kalırsın‘ diye bir madde yok. Diğer büyük takımlarda da oynadım. Ama buradaki ortam, taraftarın ilgisi, arkadaşlık çok farklı” ifadesini kullandığı bildirildi.

Burak Yılmaz’ın menajeri Ogan Tarhan da, yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılmasının söz konusu olmayacağını açıkladı. Tarhan, “Burak çok mutlu. İyi bir takımda, saygı gören bir kulüpte oynuyor” diye konuştu.