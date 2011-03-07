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BURAK YILMAZ FUTBOL YAŞAMININ ZİRVESİNDE TRABZON (A.A)

07 Mart 2011 13:46

-BURAK YILMAZ FUTBOL YAŞAMININ ZİRVESİNDE TRABZON (A.A) - 07.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de dün Beşiktaş'a attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağlayan ve bu sezon attığı gollerle takımını adeta sırtlayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'da futbol yaşantısının en iyi dönemini geçiriyor. Profesyonel olarak 9. sezonunu geçiren bordo-mavili futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımda 24. hafta sonunda attığı 13 gol ile en golcü dönemini yaşıyor. Futbola Antalyaspor'da başlayan Burak Yılmaz, şimdiki adıyla Bank Asya 1. Lig olan Türk Telekom Lig A'da 2002-2003 ve 2003-2004 sezonunda gol kaydedemedi. 2004-2005 sezonunda 8 gol, 2005-2006 sezonunda 9 gol atan Burak Yılmaz, daha sonra Beşiktaş'a transfer olarak birinci ligde forma giymeye başladı. 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta 5 gol, 2007-2008 sezonunda 1'i Beşiktaş ve 9'u Manisaspor formalarıyla 10 gol atan Burak, Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonunda gol atma başarısı gösteremeyen ve Eskişehirspor'a kiralık olarak verilen Burak, 2009-2010 sezonunda 1'i Eskişehispor'da, 3'ü Trabzonspor'da olmak üzere 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Daha önce bir sezonda en fazla 10 gol kaydeden Burak, bu sezon Trabzonspor'da 13 gol atarak lig tarihindeki en fazla golünü atmış oldu. -EN GOLCÜ YERLİ OYUNCU- Burak Yılmaz, bu sezon ligde Fenerbahçeli Alex'in ardından ikinci sırada yer alırken, ligde en fazla gol atan yerli oyuncu konumunda bulunuyor. Bordo-mavili futbolcu, Sivasspor ile yapılan 2 karşılaşmada 3 gol, Kasımpaşa, Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında 2'şer gol, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol atarak, ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu. Burak'ı yerli oyuncu olarak gol yarışında 9 golle takım arkadaşı Umut Bulut takip ediyor. -25 PUAN- Ligde 54 puanı bulunan bordo-mavili takım, Burak'ın gol attığı maçlarda bu puanın yarısına yakınını topladı. Burak Yılmaz'ın gol attığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takım, 25 puan toplama başarısı gösterdi. Burak, ikinci yarıya iyi başlayamayan Trabzonspor'da, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında gol atarak takımın galip gelmesini sağlarken, elde edilen bu 6 puan ile şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesini sağladı. Böylece ikinci yarıda 3 galibiyet alan Karadeniz ekibinin 2 galibiyetinde Burak Yılmaz önemli etken oldu. -GÖKHAN ÜNAL İLE TAKAS EDİLMİŞTİ- Burak Yılmaz, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye verilen Gökhan Ünal'a karşılık alınmıştı. Bu transferde sarı-lacivertli kulüpten 3 milyon avro civarında da para alınmış ve kulübe gelir de elde edilmişti. Trabzonspor'a geldikten sonra adeta yeniden doğan Burak Yılmaz, geçen sezon 3 gol, bu sezon da devam eden ligde 13 gol atmayı başardı. Gökhan Ünal ise Fenerbahçe'de 2 gol attıktan sonra bu sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Eski gol kralının devre arasında geldiği yeni takımında ise bu sezon 2 golü bulunuyor. -ESKİ TAKIMLARINI ÜZDÜ- İstanbul'da Beşiktaş ve Fenerbahçe'de çok başarılı bir dönem yaşayamayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'da attığı gollerle eski takımlarını üzdü. Geçen sezon ligin son haftasında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda attığı gol ile takımının 1-1'lik beraberliğini sağlayan Burak Yılmaz, sarı-lacivertli takımın 2 puan yitirmesiyle şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırmasına neden olmuştu. Burak, dün akşam da takımının 2. golünü atarak, Beşiktaş'ın maçtan yenilgiyle ayrılmasına neden oldu.

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