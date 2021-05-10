Burak Yılmaz, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi L'equipe, Lille formasıyla müthiş bir sezon geçiren Burak Yılmaz'ı haftanın en iyi 11'ine seçti. Milli golcü, takımının Lens'i 3-0 yendiği mücadelede rakip filelere 2 gol birden attı. Fransa'daki gol sayısını 15'e çıkaran deneyimli yıldız, Lille'in şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olmaya devam ediyor.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, kalan 2 maçı kazanması durumunda şampiyon olacak.

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, deplasmanda Lens'e konuk oldu. Bollaert-Delelis Stadı'nda Burak Yılmaz'ın damga vurduğu karşılaşmayı Lille 3-0 kazandı. Lille bu sonucun ardından 79 puana yükselirken, PSG'nin 1-1 Rennes'le berabere kalması sonrasında 3 puan farkla zirvede yer aldı.

Lille'in Lens'i 3-0 yendiği mücadelede 1'i penaltı 1'i ceza sahası dışından olmak üzere 2 gole imza atan milli forvet, 3-0'lık zaferin de mimarı oldu.

Burak Yılmaz, Fransa'daki gol sayısını 15'e çıkarken, bir kez daha gazetelerin manşetlerini süsledi. Ay-yıldızlı golcüye yapılan övgülerin yanı sıra L'equipe'te de haftanın en iyi 11'inde yer aldı.

İşte haftanın 11'i: